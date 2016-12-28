В Германии задержали предполагаемого сообщника берлинского террориста
16:1728.12.2016
(обновлено: 16:45 28.12.2016)
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БЕРЛИН, 28 дек – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Генпрокуратура ФРГ задержала предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, подозреваемого в теракте в Берлине, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"Предпосылкой этому стал тот факт, что у погибшего обвиняемого Аниса Амри в мобильном телефоне был сохранен номер 40–летнего гражданина Туниса. Дальнейший ход расследования указывает на то, что мужчина мог быть вовлечен в подготовку теракта, поэтому предварительно его задержали", — говорится в сообщении пресс-службы.
Мужчину задержали 26 декабря, решение о выдаче ордера на арест будет принято в четверг.
Как сообщает журнал Spiegel
со ссылкой на источник в силовых структурах, утром в среду силы федерального управления уголовной полиции ФРГ произвели обыск в помещении не действующего с 2008 года аэропорта Берлин-Темпельхоф, где проживал предполагаемый сообщник Амри, и задержали его.
Вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили о теракте, подозреваемый в его совершении 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. Итальянская полиция 23 декабря сообщила, что Амри застрелен полицией в пригороде Милана во время перестрелки. В Италию подозреваемый приехал из Германии через Францию.
Бетонные блоки и вооруженная охрана у рождественских базаров в Европе
Министерство внутренних дел Бельгии считает достаточными принятые меры по обеспечению безопасности на рождественских ярмарках и не намерено усиливать их охрану. Тем не менее кризисный центр при МВД Бельгии рекомендовал полицейским оградить въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Посетителей рождественской ярмарки в Страсбурге просят пройти полицейскую проверку.
Меры безопасности в местах скопления людей в европейских городах усилены, в том числе, из-за теракта в Германии, когда грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина.
Усиленные патрули вышли на улицы французской столицы.
Усилена охрана рождественского рынка у Нотр-Дам-де-Реймс - собора во французском городе Реймсе.
После трагедии в Берлине под усиленную охрану взят рождественский рынок в Зальцбурге.
В Брюсселе выполнили рекомендации кризисного центра при МВД Бельгии и оградили въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Полицейские патрулируют торговые улицы в центре Мадрида.
Усилены меры безопасности на рождественской ярмарке в Вене.
В Бельгии с 24 марта действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта и спустя два дня был понижен до отметки "три".
К охране железнодорожного вокзала в Будапеште привлечены сотрудники Центра борьбы с терроризмом.
Бетонные блоки устанавливают на входе на рождественские ярмарки в Амстердаме.
В Милане мобилизованы дополнительные силы полиции для обеспечения порядка на торговых улицах.
Вооруженные сотрудники полиции дежурят у входа на рождественскую ярмарку в Магдебурге.
Правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников, заявил в среду официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль.
После трагедии в Берлине бетонные блоки поставили у входа на рождественский базар в Гамбурге.