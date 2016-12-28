Около 50% украинцев все еще надеются, что Украина станет членом ЕС

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Каждый второй украинец считает, что Украина в будущем станет членом Европейского союза, около 30% уже не надеются на это, следует из результатов опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

Ранее посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что вопрос о статусе Украины как кандидата в члены Европейского союза сейчас не стоит; лучшее, что ЕС может предложить Киеву — присоединиться к общему рынку стран Евросоюза при выполнении ряда условий.

"По мнению каждого второго респондента, Украина рано или поздно станет членом Европейского союза: 25,6% считают, что это случится в течение 5-10 лет и почти столько же (24,7%), что в более далекой перспективе, через 15-20 лет. Зато почти треть респондентов считает, что Украина никогда не войдет в состав ЕС”, — говорится в сообщении на сайте Института.

По сравнению с предыдущими исследованиями, украинцы стали более пессимистично воспринимать перспективы членства в ЕС. По данным опроса в мае, 32,9% респондентов считали, что Украина войдет в ЕС в течении 5-10 лет, а лишь 24,6% украинцев пессимистично оценивали шансы членства Украины в ЕС.

Опрос проведен в ноябре 2016 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Выборка составляет 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,3%.