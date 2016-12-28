Нетаньяху напомнил ООН об "этнических чистках"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжил критику антипоселенческой резолюции Совбеза ООН, напомнив всемирной организации о погромах, зачистивших Западный берег реки Иордан от многовекового еврейского присутствия.

Совет Безопасности ООН в прошлую пятницу утвердил резолюцию с осуждением еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях и требованием прекратить их строительство. В сообщении в социальной сети Facebook глава правительства назвал решение "антиизраильским".

"Антиизраильское решение в ООН основывается на юридическом принципе, по которому поселения в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега) меняют демографический баланс на конкретной территории. ООН демонстративно игнорирует тот факт, что арабы осуществляли этническую чистку против евреев на этой территории с 1948 по 1967 годы и до этого периода. Поэтому в эти годы не было еврейского присутствия в этих районах", — написал Нетаньяху.

Он напомнил о резне в городе Хеврон в 1929 году, убийствах и изгнании жителей поселений блока Гуш-Эцион в 1948 году, разрушении синагог в еврейском квартале исторического центра Иерусалима.

"Причина, по которой в 1967 году не было еврейских жителей на этой территории, в том, что там была проведена этническая чистка годами ранее по отношению к представителям еврейского народа. Так на какие юридические и моральные принципы полагается ООН?!" – задается вопросом премьер-министр.

"У ООН нет никакого юридического принципа, лишь невежество и злобность", — отвечает он тут же.

Развитие сети еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.