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В мире

Мадрид вводит ограничения для машин по принципу четных и нечетных номеров

15:5628.12.2016
(обновлено: 15:58 28.12.2016)
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Мадрид. Архивное фото
© POOL
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МАДРИД, 28 дек — РИА Новости. Мэрия Мадрида впервые вводит ограничение на въезд автомобилей в центр города по принципу четных и нечетных номеров, заявила на пресс-конференции первый заместитель мэра испанской столицы Марта Игерас (Marta Higueras).

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© РИА Новости. Сергей Строителев
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Причиной этому стал высокий уровень загрязнения в городе в праздничные дни. По словам заммэра, с 06.00 до 21.00 четверга въезд в центр Мадрида (то есть внутри трассы М-30) автомобилям с четными номерами будет запрещен. Кроме машин с нечетными номерами, центр города будет открыт для автомобилей с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, мотоциклов и мопедов. Полностью будет запрещена парковка автомобилей на улицах — за исключением машин местных жителей, такси и машин с нулевыми выбросами в атмосферу. Нарушителям грозит штраф в 90 евро.

Как сообщили в мэрии испанской столицы, если ситуация с высоким уровнем загрязнения воздуха не изменится к пятнице, то в этот день доступ в центр города будет разрешен только для машин с четными номерами.

Власти Мадрида также пообещали увеличить количество автобусов в дни ограничений на поездки на личном транспорте.

Всего в сообществе Мадрид осуществляется 2,35 миллиона ежедневных поездок на автомобилях при населении 6 миллионов 377 тысяч 364 человека, причем на каждом автомобиле в среднем передвигается лишь один человек.

Из-за высокого уровня загрязнения власти Мадрида периодически вводят ограничения на передвижение транспорта, например, ограничивают скорость движения до 70 километров в час при подъезде к центральной части города или запрещают парковаться на улице в центре. Однако мера, ограничивающая въезд по принципу четных и нечетных номеров и давно применяющаяся в других городах Европы, вводится впервые.

Власти различных городов мира вводят различные меры по борьбе с загрязнением. Так, в столице Норвегии Осло, где на 600 тысяч жителей приходится 350 тысяч автомобилей, собираются полностью запретить движение частных автомобилей по центру города к 2019 году. Гамбург планирует полностью избавиться от личных автомобилей к 2034 году. С 2020 года в Лондоне будет существенно повышена плата за въезд в центр для автомобилей, которые в наибольшей степени загрязняют окружающую среду, в частности, работающих на дизельном топливе. К 2025 году автомобили с дизельными двигателями должны исчезнуть с улиц Мехико, Парижа, Афин и Мадрида.

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