СМИ: Чехия создаст отряд по борьбе с дезинформацией в интернете

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Чешские власти создадут отряд специалистов по борьбе с информационными вбросами в интернете, которые могут оказать влияние на мнение избирателей перед парламентскими выборами в стране, сообщает газета Guardian.

По данным издания, отряд будет создан в составе министерства внутренних дел Чехии и будет состоять из 20 специалистов. Они начнут работу с 1 января 2017 года и будут базироваться в здании бывшего центра допросов во времена "холодной войны".

Основной целью отряда станет противостояние вмешательству иностранных государств в парламентские выборы, намеченные на октябрь. Эксперты будут бороться с дезинформацией в интернете, преимущественно, о мигрантах. Как пишет газета, чешские власти убеждены, что за приблизительно 40 сайтами на чешском языке с радикальными точками зрения, теориями заговора и недостоверными докладами якобы стоит Россия.

"Ключевая цель российской пропаганды в Чешской Республике — посеять сомнения в умах народа, что демократия является лучшей системой организации страны, создать негативные образы ЕС и НАТО и отбить у людей желание участвовать в демократических процессах", — заявил газете госсекретарь по европейским делам Томаш Проуза. Также специалисты будут обучать чешских чиновников, как избежать шантажа и давления со стороны иностранных государств, пишет газета.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем США стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было.

Трамп в интервью на телеканале Fox News назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными". Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.