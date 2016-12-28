В Токио произошло землетрясение магнитудой 6,3

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в Токио и к северо-востоку от японской столицы, сообщило японское метеорологическое агентство.

Эпицентр находился в префектуре Ибараки. Очаг землетрясения определен на глубине десяти километров. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Метеорологи заявили, что угрозы цунами нет.

Séisme de M6.3 à Ibaraki

Pour une fois que j'en rate un.

Ça va les gens? #Tokyo pic.twitter.com/JXPJbGqlbK — Vincent C. (@Vince_Tokyo) 28 декабря 2016 г.

Магнитуда показывает мощность подземных толчков, но не дает информации о силе их воздействия на объекты на поверхности Земли. По этой причине в Японии ввели собственную семибалльную шкалу в дополнение к международной. Согласно японской системе оценки, сила нынешнего землетрясения в префектуре Ибараки составила шесть баллов.

В Токио сила подземных толчков составила три балла по японской шкале.