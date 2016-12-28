Пейдж ответил на призывы Маккейна расследовать "вмешательство РФ в выборы"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж направил письмо сенатору Джону Маккейну, в котором предостерег от некоторых призывов конгрессменов к расследованию якобы влияния России на выборы в США, отметив, что попытки помешать новому подходу к РФ угрожают нацбезопасности США, передает агентство Sputnik.
"Американские граждане в большинстве устали от неудавшейся политики вмешательства… число "войн, ведущихся чужими руками" с участием Вашингтона и Москвы по всему миру все еще подвергают риску множество жизней", — добавил Пейдж.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".