Пейдж ответил на призывы Маккейна расследовать "вмешательство РФ в выборы"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж направил письмо сенатору Джону Маккейну, в котором предостерег от некоторых призывов конгрессменов к расследованию якобы влияния России на выборы в США, отметив, что попытки помешать новому подходу к РФ угрожают нацбезопасности США, передает агентство Sputnik.

"Любые усилия членов конгресса, которые делаются сейчас для того, чтобы оборвать любые возможные новые подходы к России, создадут риск для национальной безопасности США и бесчисленных жизней военнослужащих", — говорится в письме Пейджа председателю комитета сената по вооруженным силам Маккейну.

"Американские граждане в большинстве устали от неудавшейся политики вмешательства… число "войн, ведущихся чужими руками" с участием Вашингтона и Москвы по всему миру все еще подвергают риску множество жизней", — добавил Пейдж.

Как сообщает агентство, 18 декабря лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл получил письмо от нескольких конгрессменов США, в том числе от Маккейна, с просьбой создать специальную группу для проведения слушания по предполагаемой роли России во взломе электронной почты Демократической партии США в ходе президентской избирательной кампании в ноябре.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".