Абхазия продолжит поисковые работы после падения Ту-154 сколько будет нужно

СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Поисковые работы после крушения самолета Ту-154 в Сочи будут продолжаться в Республике Абхазия столько, сколько нужно российским спасателям, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям республики генерал-майор Лев Квициния.

Четвертый день в районе Сочи продолжается поисковая операция в районе крушения самолета Ту-154. Продолжаются поисковые работы и в Абхазии, где группировка спасателей в среду была усилена почти вдвое, до 150 специалистов. Также к работам были привлечены два вертолета и волонтеры.

"Работают два вертолета, три катера, спасатели, водолазы, все службы МЧС и минобороны подключены, но, к сожалению, пока никаких результатов. Работают около 120 волонтеров, среди которых 10 беженцев из Сирии. Мы не будем прекращать поиски, пока не будем знать сведения от наших коллег из России. Сколько нужно, столько мы и будем работать", — пояснил Квициния.

Он добавил, что временно в среду из-за непогоды силы авиации прекратили обследование акватории.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.