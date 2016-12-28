В Бахрейне оппозиционного правозащитника отпустили под подписку о невыезде

МАНАМА, 28 дек — РИА Новости. Суд Бахрейна в среду постановил освободить под подписку о невыезде известного бахрейнского правозащитника Набиля Раджуба, который находится под следствием семь месяцев из-за высказываний в социальных сетях против участия Бахрейна в военной кампании в Йемене, сообщили бахрейнские СМИ.

По их информации, на заседании в среду суд заслушал показания эксперта, который исследовал микроблог правозащитника в социальной сети Twitter.

BREAKING: #Bahrain: Court Rules @NabeelRajab's Release, while his trial continues. Next hearing due in court on 23 January pic.twitter.com/bgeSxhwMSl — Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) 28 декабря 2016 г.

Силы безопасности Бахрейна арестовали выпущенного на свободу летом 2015 года правозащитника в июне. Ему было предъявлено обвинение в распространении через соцсети информации, порочащей МВД и службы безопасности страны, которых он обвинил в пытках политических заключенных, а также в критике участия Бахрейна в военной операции в Йемене в рамках возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Операция стран Персидского залива в Йемене была названа им "агрессией". Эти обвинения могут грозить ему тюремным заключением на срок до 13 лет.

Суд постановил продолжить процесс по делу Раджуба 23 января выступлением прокурора.

Раджуб, глава бахрейнского центра по правам человека, неоднократно отбывал тюремное заключение за критику властей и организацию митингов оппозиции. В июле прошлого года его досрочно освободили из тюрьмы указом короля из-за проблем со здоровьем. Он был приговорен к шести месяцам тюрьмы за оскорбление властей в социальных сетях. До этого он отбыл в тюрьме два года за участие в несанкционированной акции протеста и вышел на свободу в мае 2014 года.