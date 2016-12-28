Клинцевич назвал действия радикалов в Одессе "моральным террором"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Действия радикалов, которые выбросили цветы, оставленные горожанами у генконсульства РФ в память о трагедии с Ту-154 — это моральный террор, который стал прямым продолжением террора физического, продолжением событий, которые случились в Одессе 2 мая 2014 года, заявил журналистам в среду первый замглавы оборонного комитета Франц Клинцевич.

Ранее СМИ сообщили о том, что участники запрещенной в России экстремистской группировки "Правый сектор" выбросили цветы, оставленные у генерального консульства России в Одессе в знак скорби о жертвах крушения самолета Ту-154 около Сочи.

"После ужасной трагедии с крушением российского самолета Ту-154 весь цивилизованный мир соболезновал родным и близким погибших, соболезновал России, потерявшей своих лучших сынов и дочерей. Лично меня особенно растрогал плакат, вывешенный у российского консульства в Одессе: "Нет слов, которые бы могли выразить нашу скорбь и пронзительную боль. Оккупированные одесситы", — сказал Клинцевич.

Однако, по его словам, этот плакат был практически тут же сорван радикалами "Правого сектора", и вместо него появился другой: "Россияне, боярышника здесь нет". "По сути, здесь мы имеем дело с моральным террором, который стал прямым продолжением террора физического, прямым продолжением тех кошмарных событий, который случились в Одессе 2 мая 2014 года", — отметил сенатор.

"В голове не укладывается: Одесса, самый интернациональный город мира, город Иосифа Дерибаса, Анны Ахматовой, Эдуарда Багрицкого, Ильи Ильфа, Леонида Утесова оказалась под "черной пятой" националистов", — добавил парламентарий, заметив, что "это просто не может долго продолжаться, потому что противоречит человеческому естеству".