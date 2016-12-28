Глава американской компании оплатил круиз по Карибам для 800 сотрудников

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава компании из американского штата Айова Гэри Бертч оплатил всем своим сотрудникам карибский круиз в январе, передает телеканал CNN.

Сообщается, что все 800 сотрудников компании-производителя мебели Bertch отправятся в бесплатный круиз 8 января. Глава компании сообщил, что сначала сотрудники отправятся в Майами на самолете, где остановятся в пятизвездочном отеле. "В понедельник мы отправимся на автобусе в порт, где поднимемся на борт корабля", — сказал Бертч. Круиз продлится пять дней.

Глава компании заявил, что круиз – это награда для сотрудников, которые помогли компании добиться поставленных целей за год. Сообщается, что он предложил такой отдых своим сотрудникам год назад в качестве стимула.