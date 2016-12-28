В Германии поддержали антипоселенческую резолюцию СБ ООН по Израилю

БЕРЛИН, 28 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Принятая Советом Безопасности ООН резолюция с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях соответствует позиции правительства ФРГ, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Относительно резолюции, о которой вы спрашивали, суть ее отражает точку зрения нынешнего и предыдущих федеральных правительств. Она выступает за решение в рамках концепции двух государств, исключает поселенческую деятельность Израиля и осуждает любое применение силы", — заявила Деммер.

Она добавила, что "для канцлера безопасность Израиля является делом государственной важности, она поддерживает еврейское и демократическое государство Израиль, но это возможно только на основе принципа двух государств".

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран — членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН.

Развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.