В Германии поддержали антипоселенческую резолюцию СБ ООН по Израилю

БЕРЛИН, 28 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Принятая Советом Безопасности ООН резолюция с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях соответствует позиции правительства ФРГ, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Она добавила, что "для канцлера безопасность Израиля является делом государственной важности, она поддерживает еврейское и демократическое государство Израиль, но это возможно только на основе принципа двух государств".
Развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.