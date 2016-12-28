БЕРЛИН, 28 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германию в 2016 году добровольно покинули 54 тысячи мигрантов, заявил на брифинге в среду представитель МВД ФРГ Харальд Нойманс.
Ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщила о 55 тысячах мигрантов, которые добровольно покинули Германию в 2016 году. По информации газеты, большинство из уехавших являются гражданами государств балканского региона, которые не имеют права на получение убежища на территории ФРГ.
В ФРГ в 2015 году прибыли около 890 тысяч беженцев и мигрантов, сообщили ранее в МВД страны.