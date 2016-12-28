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В мире

Сотни подростков устроили потасовки в торговых центрах в США

14:4328.12.2016
(обновлено: 16:03 28.12.2016)
201764448

ОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Массовые потасовки в торговых центрах становятся для США праздничной традицией, пишет New York Mag.

Журналисты издания обратили внимание на многочисленные видео, которые "шокированные покупатели" публикуют в соцсетях. На записях запечатлены стычки с участием "сотен подростков", произошедшие в день после Рождества в 12 штатах.

​​Многие из таких эпизодов закончились арестами.

В Форт-Уэрте, штат Техас, полиции пришлось закрыть торговый центр Hullen Mall после того, как более 200 человек начали драться друг с другом. После того, как посетители сообщили о выстрелах, в ситуацию пришлось вмешаться спецназу.

В Чаттануге, Теннеси, устроившие массовую драку подростки запустили фейерверки прямо в здании торгового центра.

В Бичвуде, штат Огайо, в торговом центре Beachwood Place в потасовке приняли участие более 500 молодых людей. Реагировать на ситуацию пришлось полиции трех не связанных друг с другом юрисдикций.

​В Коннектикуте из-за "разбушевавшихся подростков" несколько торговых центров пришлось закрыть.
В Авроре, Колорадо, из-за "беспокойной толпы" в 500 человек посетителей пришлось эвакуировать из здания ТЦ. Минимум восемь молодых людей 13-17 лет были задержаны.

При этом ни в одном из этих и других случаях тяжелых травм никто не получил.

​Как отмечает New York Mag, несмотря на то, что масштаб и размах беспорядков такого рода в этом году беспрецедентен, в целом это не новый феномен. "Если не верите, спросите любого, кто ходил за покупками в Kings Plaza в Бруклине на следующий день после Рождества в 2013 году, когда более 300 подростков начали маленький бунт", — пишет издание.

​После дня потасовок полиции пришлось усилить безопасность в торговых центрах страны.

При этом никаких доказательств того, что стычки были спланированы заранее в социальных сетях, правоохранительные органы не обнаружили. "Не думаю, что был какой-то доктор Зло, который сидел на стуле и говорил всем, что делать. Скорее эти ребятки просто пришли уже готовые к какой-то вакханалии", — заявил по поводу инцидентов капитан полиции Бичвуда Гэри Хаба в интервью The New York Times.

 

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