Экс-диктатор Уругвая, отбывавший 25-летний срок, скончался в тюрьме

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Экс-диктатор Уругвая генерал Грегорио Альварес скончался на 92-м году жизни, последние десять лет которой он провел в тюрьме по обвинению в убийстве деятелей оппозиции, пишет местная газета Obsevador.

Издание со ссылкой на источники в МВД и госпитале сообщает, что Альварес скончался от сердечного приступа.

Прокуратура страны обратилась в суд с иском об аресте бывшего диктатора в ноябре 2007 года, через месяц Альварес был заключен под стражу. Он обвиняется в том, что, будучи в 1977 — 1978 годах командующим сухопутными войсками, был соучастником похищения противников режима в Буэнос-Айресе и их незаконной отправки в Уругвай.

В октябре 2009 года суд приговорил Альвареса к 25 годам тюремного заключения за "убийство при отягчающих обстоятельствах" 37 оппозиционеров и "преступления против человечности".

Грегорио Альварес был президентом Уругвая в период с 1981 по 1985 годы.