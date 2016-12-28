США отрицают, что хотели свергнуть президента Филиппин Дутерте

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Посольство США в Маниле опровергло информацию о существовании заговора с целью свержения президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает местный телеканал ABS-CBN.

"Как говорил госсекретарь Керри во время встречи с Дутерте в июле, США уважают суверенитет Филиппин и демократический выбор филиппинского народа", — говорится в заявлении пресс-атташе посольства Молли Косины.

Представитель Дутерте Эрнесто Абелла во вторник подтвердил, что реакция США на обвинения в намерении организовать госпереворот ему известна. "Госдепартамент отрицает, что планировал что-то подобное, равно как и любую причастность к чему-то подобному", — заявил он.

Абелла также отметил, что Дутерте не боится переворота, поскольку филиппинцы "ценят то, что он делает для страны".

Ранее газета Manila Times со ссылкой на неназванный источник утверждала, что бывший посол США в Маниле Филип Голдберг якобы оставил после себя план по дискредитации Дутерте и дальнейшего его свержения.

Нынешний президент Филиппин, занявший пост летом 2016 года, известен неоднозначными высказываниями. В частности, в недавней речи он пригрозил "сжечь ООН", а ранее назвал Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада-аль-Хусейна идиотом. Поводом для резких слов послужили требования правозащитников расследовать убийства подозреваемых в наркопреступлениях, в которых Дутерте признался лично.

Кроме того, он называл Барака Обаму "сукиным сыном", а генсека ООН Пан Ги Муна — "дураком".