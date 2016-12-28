Ирак надеется продолжить и расширить обмен разведданными с Россией

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Багдад рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в сфере обмена разведывательной информацией и надеется на его увеличение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Российская разведка одна из самых сильных в мире, и в этой борьбе с терроризмом мы нуждаемся в разведывательной информации. Россия может предоставить нам большую помощь в этой сфере. Мы надеемся, что сотрудничество с Россией будет продолжено, и его уровень будет увеличен", — заявил министр.

РФ и Ирак координируют свои усилия по противодействию терроризму в рамках Информационного центра по борьбе с ИГ (запрещена в России), расположенного в Багдаде, в работе которого участвуют также Сирия и Иран. Основные функции этого центра — сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.

Читайте полный текст интервью с главой МИД Ирака >>