В МИД Ирака допускают привлечение шиитского ополчения к освобождению Мосула
10:5228.12.2016
(обновлено: 11:09 28.12.2016)
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КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Правительство Ирака в случае необходимости может привлечь к операции по освобождению Мосула от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби", об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.
"Аль-Хашд аш-Шааби" — это иракская организация. У нее есть необходимый опыт. В то же время за нее проголосовал парламент, и она имеет соответствующую поддержку. Когда возникнет такая ситуация, что мы будем нуждаться в ее помощи, то мы попросим ее об этом. Почему нет? Сейчас это часть иракской армии", — заявил министр в ответ на вопрос о возможности участия ополченцев в операции по освобождению Мосула.
В настоящий момент на шиитских ополченцев возложена задача очистить от террористов стратегически важный город Талль-Афар, расположенный к западу от Мосула.
Ополчение неоднократно подвергалось критике со стороны властей Саудовской Аравии и Турции, которые обвиняли его в разжигании розни между иракскими мусульманами-шиитами и суннитами. Правительство Ирака во главе с премьером-шиитом Хайдером аль-Абади отвергало обвинения. В июне во время освобождения другого оплота радикалов, города Фаллуджа, шиитское ополчение было фактически отстранено от участия в штурме города из-за давления местной суннитской общины, а также критики из-за рубежа.
В ноябре этого года иракский парламент проголосовал за включение шиитского ополчения в состав армии страны.
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Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.