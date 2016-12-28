В МИД Ирака допускают привлечение шиитского ополчения к освобождению Мосула

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Правительство Ирака в случае необходимости может привлечь к операции по освобождению Мосула от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби", об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Аль-Хашд аш-Шааби" — это иракская организация. У нее есть необходимый опыт. В то же время за нее проголосовал парламент, и она имеет соответствующую поддержку. Когда возникнет такая ситуация, что мы будем нуждаться в ее помощи, то мы попросим ее об этом. Почему нет? Сейчас это часть иракской армии", — заявил министр в ответ на вопрос о возможности участия ополченцев в операции по освобождению Мосула.

В настоящий момент на шиитских ополченцев возложена задача очистить от террористов стратегически важный город Талль-Афар, расположенный к западу от Мосула.

Ополчение неоднократно подвергалось критике со стороны властей Саудовской Аравии и Турции, которые обвиняли его в разжигании розни между иракскими мусульманами-шиитами и суннитами. Правительство Ирака во главе с премьером-шиитом Хайдером аль-Абади отвергало обвинения. В июне во время освобождения другого оплота радикалов, города Фаллуджа, шиитское ополчение было фактически отстранено от участия в штурме города из-за давления местной суннитской общины, а также критики из-за рубежа.

В ноябре этого года иракский парламент проголосовал за включение шиитского ополчения в состав армии страны.

Читайте полный текст интервью с главой МИД Ирака >>