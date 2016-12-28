Самолет UTair, летевший из Москвы в Душанбе, вынужденно сел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 дек – РИА Новости. Самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании UTair, выполнявший рейс "Москва-Душанбе", минувшей ночью вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана в аэропорту прилета, сообщил РИА Новости в среду представитель аэропорта столицы Узбекистана.

"В течение минувшей ночи аэропорт Ташкента в 3.05 (1.05 мск) принял рейс номер 803 авиакомпании UTair, направлявшийся из Москвы в Душанбе. Причиной изменения маршрута стал туман в аэропорту прилета", — сказал собеседник агентства.

По его словам, около 150 пассажиров были размещены в транзитной зоне аэропорта, они были обеспечены напитками и легкой едой.

"В 7.12 (7.12) самолет вылетел из Ташкента к месту назначения, как только позволили погодные условия", — сказал представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что ряд рейсов национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" в среду утром не смогли по расписанию приземлиться в Ташкенте и были перенаправлены в аэропорты других городов страны, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. В настоящий момент погодные условия в аэропорту столицы Узбекистана позволяют осуществлять взлет и посадку всех бортов по расписанию.