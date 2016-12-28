Глава МИД Ирака назвал убийство посла РФ агрессией против всех дипломатов
10:3628.12.2016
(обновлено: 11:06 28.12.2016)
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КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова является агрессией против всех дипломатов в мире, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.
По словам главы ведомства, "дипломатия является альтернативой войнам и нападение на любого дипломата – толчок в сторону войны и военного решения".
"Хотел бы принести соболезнования правительству и народу России в связи с той трагедией, которая произошла в Анкаре, убийством российского посла. Это был стратегически мыслящий человек, мастер дипломатического искусства. Я считаю, что это агрессия не только в отношении Российской Федерации, но и в отношении всех дипломатов мира. Дипломатия — она одна, несмотря на многочисленность стран, которым она служит", — сказал Ибрагим аль-Джаафари.
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Убийство российского посла в Анкаре
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.