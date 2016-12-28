Глава МИД Ирака назвал убийство посла РФ агрессией против всех дипломатов

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова является агрессией против всех дипломатов в мире, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

По словам главы ведомства, "дипломатия является альтернативой войнам и нападение на любого дипломата – толчок в сторону войны и военного решения".

"Хотел бы принести соболезнования правительству и народу России в связи с той трагедией, которая произошла в Анкаре, убийством российского посла. Это был стратегически мыслящий человек, мастер дипломатического искусства. Я считаю, что это агрессия не только в отношении Российской Федерации, но и в отношении всех дипломатов мира. Дипломатия — она одна, несмотря на многочисленность стран, которым она служит", — сказал Ибрагим аль-Джаафари.

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