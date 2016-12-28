МИД Ирака: потери и число беженцев из Мосула меньше первоначальных оценок

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Потери в рядах иракских военных, освобождающих Мосул от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), а также количество беженцев, покинувших город, оказалось меньше первоначальных оценок, заявил в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Потери (среди военных) есть, но они меньше того, что мы ожидали. Также меньше наших первоначальных оценок и количество беженцев. Мы полагали, что их будет миллион, но к этому моменту их 120 тысяч", — сказал министр.

Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ, захвативших его в 2014 году, продолжается с 17 октября, ее проводят сразу несколько силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе с США. С севера и востока городские кварталы штурмуют армия и антитеррористическое подразделение. С юга на иракскую "столицу" ИГ движутся отряды федеральной полиции Ирака.

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