Европейская мечта: почему ЗСТ с ЕС не оправдывает больших надежд Киева

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Первый год полноценного действия зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом не оправдал оптимизма Киева, который рассчитывал быстро решить свои проблемы в торгово-экономической сфере. Пока соглашение с ЕС не помогло Украине существенно нарастить экспорт в Европу и компенсировать за его счет торговые потери от разрыва экономических связей с Россией. О существенном притоке иностранных инвестиций в украинское производство пока тоже говорить не приходится.

Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены такими результатами. По их мнению, Киев изначально имел необоснованно завышенные ожидания от соглашения. Экономисты отмечают, что основной товар, который Украина сегодня отправляет на экспорт в Европу, – это сырье с низкой добавленной стоимостью. В такой ситуации Украине сложно рассчитывать на существенное увеличение торговли с Европой с учетом падения мировых цен на сырьевую продукцию и принятия европейскими странами защитных мер в отношении своих аграриев в связи с закрытием для них рынка РФ.

При этом эксперты уверены, что ЗСТ еще не раскрыла весь свой потенциал для Украины, однако чтобы это произошло, властям следует продолжать улучшать бизнес-климат, привлекать иностранные инвестиции в модернизацию экономики и предлагать на экспорт более конкурентоспособную продукцию.

В сухом остатке



Для украинских производителей ЗСТ фактически заработала еще с весны 2014 года, когда ЕС в виде поощрения предоставил украинскому бизнесу односторонние торговые преференции на европейском рынке. Полноценно ЗСТ заработала с 1 января 2016 года, когда упрощенный доступ к украинскому рынку получили европейские компании.

Запуск ЗСТ сопровождался ухудшением торгово-экономических отношений между Киевом и РФ. Усматривая риски для своего рынка, Россия была вынуждена отменить действие соглашения о ЗСТ с Украиной, действовавшее в рамках СНГ, и ввести против Украины продэмбарго. Киев ответил зеркальными мерами. Россия также ограничила украинский транзит по своей территории.

По данным Госстата Украины, за девять месяцев 2016 года украинский экспорт в ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос незначительно — только на 4,4% — до 9,7 миллиарда долларов (или 37,3% в общем объеме экспорта), импорт из Европы вырос на 7,3% — до 12 миллиардов долларов (43,9% в общем объеме импорта).

При этом статистика за прошлые годы показывает парадоксальную ситуацию – до начала действия ЗСТ объемы торговли между Украиной и ЕС были больше чем сейчас, после начала ее функционирования. В январе – сентябре 2013 года объем украинского экспорта в ЕС составил 11,9 миллиарда долларов, объем импорта – 19,3 миллиарда долларов. При этом доля ЕС в украинском экспорте по итогам 2013 года была 26,5%, в импорте — 35,1%.

Говорить о компенсации за счет ЕС потерь рынка РФ Украине пока не приходится. Только за девять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года украинский экспорт в РФ упал на 30% — до 2,5 миллиарда долларов, импорт из РФ на Украину снизился на 34,3% — до 3,6 миллиарда долларов. Доля России в украинском экспорте сократилась до 10%, в импорте – до 13%.

При этом до смены власти на Украине в 2014 году РФ была самым крупным торговым партнером Украины. Украинский экспорт в РФ за девять месяцев 2013 года составил 11,4 миллиарда долларов, импорт – 16,4 миллиарда. По итогам 2013 года доля РФ в украинском экспорте была 23,8%, в импорте — 30,2%.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий Еще не дно

В чем причина?

"Многие сторонники евроинтеграции в момент эйфории после Майдана рассказывали, что наш экспорт в Европу благодаря ЗСТ вырастет в разы, и это позволит покрыть потери рынка РФ и СНГ. В принципе, на мой взгляд, это были безосновательные заявления", — считает украинский экономист Андрей Блинов.

С тем, что власти Украины смотрели на ЗСТ через "розовые очки" согласен и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Если мы посмотрим на структуру нашего экспорта на территорию ЕС, то увидим, что в большей мере это товары с крайне низким уровнем добавленной стоимости. Основное, чем мы там торгуем, — это сырье", — сказал Устенко, подчеркнув, что производимые на Украине высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью, например, в отрасли машиностроения, пока мало конкурентны в Европе.

При этом, по мнению Блинова, ситуация могла быть лучше, если бы не два непредвиденных фактора, которые осложнили жизнь экспортеров украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Первый из них — это продовольственное эмбарго РФ на товары из Европы.

"После 2014 года ЕС столкнулся с контрсанкциями от РФ, которые в первую очередь выразились в продовольственном эмбарго. Мы долго можем смеяться по поводу запрета на ввоз в РФ хамона, моцарелы и других элитных продуктов, однако надо понимать, что в перечень ограничений на ввоз попали и более массовые товары – от молока до прочих продуктов питания. По некоторым оценкам, потери ЕС от закрытия доступа на российский рынок составляют миллиарды долларов в год. Все эти товары остались в Европе, потому что местным производителям крайне сложно переориентировать свою продукцию. Мы видим, что в такой ситуации Европа усилила протекционизм в отношении своих потребителей, что ограничивает доступ товаров с других рынков, в том числе из Украины", — отметил Блинов.

Второй непредвиденный фактор, который, по мнению эксперта, негативно сказался на торговле Украины с ЕС — это изменение цен на сырье на мировых рынках продукции.

"За последний год цены на мировую сырьевую продукцию снизились приблизительно наполовину по сравнению с периодом до средины 2014 года, и Украина, как ключевой экспортер сырья и полуфабрикатов, конечно, очень сильно пострадала от этого, как и все экономики сырьевых стран", — добавил Блинов.

© РИА Новости. Андрей Стенин Перейти в фотобанк Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Квоты: ограниченная свобода



Росту украинского экспорта в ЕС должны были помочь квоты на беспошлинную торговлю с Европой, которые украинские производители получили еще весной 2014 года на 40 товарных позиций. В основном они касаются аграрной продукции. Однако участники рынка жалуются, что есть трудности с их использованием, поскольку на отдельные виды продукции квоты мизерные, и они заполняются в первые месяцы года, на другую продукцию квоты наоборот не используются из-за отсутствия лицензий на торговлю в ЕС.

По словам эксперта в области аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Дарьи Гриценко, по итогам девяти месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, экспорт украинской аграрной продукции в ЕС вырос на 13,2% — с 2,6 миллиарда долларов до 2,9 миллиарда.

По состоянию на начало декабря полностью были использованы квоты только на мед, сахар, крупы и муку, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, овес, кукурузу и ячмень, также была использована основная квота на мясо птицы. Остальные квоты использованы либо частично, либо не использованы вообще. При этом в последние годы наблюдается небольшая положительная динамика с использованием квот. Если в 2014 году полностью были использованы квоты по шести товарам, то в 2015 году — уже по восьми, а за первые три квартала 2016 года — по 11.

"Основными преградами для роста экспорта является проблема сертификации продукции, особенно это касается животноводческой продукции. Украинские производители не могут получить европейский сертификат соответствия качества, в основном из-за его дороговизны", — отметила Гриценко. Она добавила, что в первую очередь речь идет о молочной продукции, говядине, свинине и баранине. По ее словам, в данный момент из мясной продукции успешно экспортируется только украинская курятина.

Гриценко считает, что в целом экспорт аграрной продукции сдерживают высокие пошлины на поставку товаров в ЕС сверх квот. "В основном пошлины сдерживают дальнейший экспорт сахара, обработанных томатов и мяса птицы. Однако по таким категориям как мед, виноградный и яблочный соки, крупы и мука, пшеница и кукуруза пошлины не несут настолько сдерживающий характер и даже при 100-процентном использовании квот, экспорт продолжается. Также украинские производители сталкиваются с проблемой поиска покупателя в Европе", — добавила эксперт.

Она напомнила, что осенью этого года ЕС пошел на уступки и увеличил размер квот для Украины в 2017 году по восьми товарам: на мед, крупы, муку, обработанные томаты, виноградный сок, овес, пшеницу, кукурузу и ячмень. Участники рынка ранее приветствовали это решение, отметив при этом, что предложенное увеличение квот не решит всех проблем.

© AFP 2016/ Vasily Maximov Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Падение курса гривны "съело" удешевление

Украина также ждала от ЗСТ снижения цен на европейские импортные товары. По условиям соглашения, пошлины на европейские товары будут уменьшаться в течение 2-10 лет. Максимальный срок понижения пошлин предусмотрен на самые высокотехнологичные товары, например, автомобили.

По некоторым товарам обнуление пошлин должно было произойти уже в этом году. В частности, это касается одежды, некоторых продуктов питания и алкоголя.

Официальной статистики о влиянии ЗСТ на стоимость импорта пока нет, однако эксперты отмечают, что ожидаемого удешевления не произошло, потому что разницу в цене "съело" падение курса нацвалюты.

"Мы не увидели удешевления европейских товаров, потому что импортный товар выставляется в евро и из-за того, что была серьезная девальвация гривны, в национальной валюте мы видим более высокие цены", — пояснил экономист Устенко.

Блинов же вообще считает сложной задачей оценивать влияние отмены пошлин на стоимость импорта, поскольку большая часть товаров на Украину завозится контрабандным путем. "По разным оценкам, объем теневого импорта в Украину составляет 20-25%, эти товары поступают либо с очень заниженной таможенной стоимостью, либо вообще поступают, не проходя процедуры таможенной очистки", — рассказал эксперт.

© РИА Новости. Алексей Вовк Перейти в фотобанк Участники акции протеста, требующие отставки главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой у здания Национального банка Украины в Киеве

Инвесторы выжидают



Главным эффектом, которого ждал Киев от ЗСТ, была возможность увеличить приток иностранных инвестиций благодаря улучшению условий торговли с Европой.

Однако, по данным Госстата Украины, в первые девять месяцев 2016 года всплеска притока иностранных инвестиций в украинское производство не произошло. За этот период объем вложений по сравнению с концом 2015 года вырос на 2,6 миллиарда долларов или на 6,2% — до 45,2 миллиарда долларов. При этом больше всего инвестиций традиционно поступило с Кипра. Эксперты считают, что за этим притоком капитала стоят украинские бизнесмены, которым выгоднее инвестировать в Украину через Кипр — оффшорную зону и страну-члена ЕС.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко считает, что с момента начала работы ЗСТ прошло еще слишком мало времени, чтобы оценивать ситуацию с инвестициями. Она уверена, что соглашение является только инструментом для роста инвестиций, а то, насколько успешно он будет использован, зависит от украинской власти и ее способности улучшить бизнес-климат.

"На сегодняшний момент мы можем смотреть на год после официальной реализации этого соглашения и можем сказать, что скорость (изменений – ред.) могла быть выше. Но, конечно, что-то уже делается для того, чтобы улучшать бизнес-климат. Есть позитивная динамика относительно прихода инвестиций, но тем не менее нет стремительного движения вперед, потому что бизнес не видит эффективной борьбы с коррупцией, не видит существенных изменений к лучшему в судебной власти и не очень много сделано в вопросе бюрократического регулирования. Но мы идем по этому пути", — отметила Деревянко.

Однако, по ее словам, бизнес за прошедший год заметил существенную финансовую стабилизацию в стране, что является одним из важных факторов для роста инвестиций.