Европейская мечта: почему ЗСТ с ЕС не оправдывает больших надежд Киева

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Первый год полноценного действия зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом не оправдал оптимизма Киева, который рассчитывал быстро решить свои проблемы в торгово-экономической сфере. Пока соглашение с ЕС не помогло Украине существенно нарастить экспорт в Европу и компенсировать за его счет торговые потери от разрыва экономических связей с Россией. О существенном притоке иностранных инвестиций в украинское производство пока тоже говорить не приходится.
При этом эксперты уверены, что ЗСТ еще не раскрыла весь свой потенциал для Украины, однако чтобы это произошло, властям следует продолжать улучшать бизнес-климат, привлекать иностранные инвестиции в модернизацию экономики и предлагать на экспорт более конкурентоспособную продукцию.
В сухом остатке
Запуск ЗСТ сопровождался ухудшением торгово-экономических отношений между Киевом и РФ. Усматривая риски для своего рынка, Россия была вынуждена отменить действие соглашения о ЗСТ с Украиной, действовавшее в рамках СНГ, и ввести против Украины продэмбарго. Киев ответил зеркальными мерами. Россия также ограничила украинский транзит по своей территории.
По данным Госстата Украины, за девять месяцев 2016 года украинский экспорт в ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос незначительно — только на 4,4% — до 9,7 миллиарда долларов (или 37,3% в общем объеме экспорта), импорт из Европы вырос на 7,3% — до 12 миллиардов долларов (43,9% в общем объеме импорта).
При этом статистика за прошлые годы показывает парадоксальную ситуацию – до начала действия ЗСТ объемы торговли между Украиной и ЕС были больше чем сейчас, после начала ее функционирования. В январе – сентябре 2013 года объем украинского экспорта в ЕС составил 11,9 миллиарда долларов, объем импорта – 19,3 миллиарда долларов. При этом доля ЕС в украинском экспорте по итогам 2013 года была 26,5%, в импорте — 35,1%.
При этом до смены власти на Украине в 2014 году РФ была самым крупным торговым партнером Украины. Украинский экспорт в РФ за девять месяцев 2013 года составил 11,4 миллиарда долларов, импорт – 16,4 миллиарда. По итогам 2013 года доля РФ в украинском экспорте была 23,8%, в импорте — 30,2%.
В чем причина?
"Многие сторонники евроинтеграции в момент эйфории после Майдана рассказывали, что наш экспорт в Европу благодаря ЗСТ вырастет в разы, и это позволит покрыть потери рынка РФ и СНГ. В принципе, на мой взгляд, это были безосновательные заявления", — считает украинский экономист Андрей Блинов.
С тем, что власти Украины смотрели на ЗСТ через "розовые очки" согласен и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
При этом, по мнению Блинова, ситуация могла быть лучше, если бы не два непредвиденных фактора, которые осложнили жизнь экспортеров украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Первый из них — это продовольственное эмбарго РФ на товары из Европы.
"После 2014 года ЕС столкнулся с контрсанкциями от РФ, которые в первую очередь выразились в продовольственном эмбарго. Мы долго можем смеяться по поводу запрета на ввоз в РФ хамона, моцарелы и других элитных продуктов, однако надо понимать, что в перечень ограничений на ввоз попали и более массовые товары – от молока до прочих продуктов питания. По некоторым оценкам, потери ЕС от закрытия доступа на российский рынок составляют миллиарды долларов в год. Все эти товары остались в Европе, потому что местным производителям крайне сложно переориентировать свою продукцию. Мы видим, что в такой ситуации Европа усилила протекционизм в отношении своих потребителей, что ограничивает доступ товаров с других рынков, в том числе из Украины", — отметил Блинов.
"За последний год цены на мировую сырьевую продукцию снизились приблизительно наполовину по сравнению с периодом до средины 2014 года, и Украина, как ключевой экспортер сырья и полуфабрикатов, конечно, очень сильно пострадала от этого, как и все экономики сырьевых стран", — добавил Блинов.
Квоты: ограниченная свобода
Росту украинского экспорта в ЕС должны были помочь квоты на беспошлинную торговлю с Европой, которые украинские производители получили еще весной 2014 года на 40 товарных позиций. В основном они касаются аграрной продукции. Однако участники рынка жалуются, что есть трудности с их использованием, поскольку на отдельные виды продукции квоты мизерные, и они заполняются в первые месяцы года, на другую продукцию квоты наоборот не используются из-за отсутствия лицензий на торговлю в ЕС.
По состоянию на начало декабря полностью были использованы квоты только на мед, сахар, крупы и муку, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, овес, кукурузу и ячмень, также была использована основная квота на мясо птицы. Остальные квоты использованы либо частично, либо не использованы вообще. При этом в последние годы наблюдается небольшая положительная динамика с использованием квот. Если в 2014 году полностью были использованы квоты по шести товарам, то в 2015 году — уже по восьми, а за первые три квартала 2016 года — по 11.
"Основными преградами для роста экспорта является проблема сертификации продукции, особенно это касается животноводческой продукции. Украинские производители не могут получить европейский сертификат соответствия качества, в основном из-за его дороговизны", — отметила Гриценко. Она добавила, что в первую очередь речь идет о молочной продукции, говядине, свинине и баранине. По ее словам, в данный момент из мясной продукции успешно экспортируется только украинская курятина.
Она напомнила, что осенью этого года ЕС пошел на уступки и увеличил размер квот для Украины в 2017 году по восьми товарам: на мед, крупы, муку, обработанные томаты, виноградный сок, овес, пшеницу, кукурузу и ячмень. Участники рынка ранее приветствовали это решение, отметив при этом, что предложенное увеличение квот не решит всех проблем.
Падение курса гривны "съело" удешевление
Украина также ждала от ЗСТ снижения цен на европейские импортные товары. По условиям соглашения, пошлины на европейские товары будут уменьшаться в течение 2-10 лет. Максимальный срок понижения пошлин предусмотрен на самые высокотехнологичные товары, например, автомобили.
Официальной статистики о влиянии ЗСТ на стоимость импорта пока нет, однако эксперты отмечают, что ожидаемого удешевления не произошло, потому что разницу в цене "съело" падение курса нацвалюты.
"Мы не увидели удешевления европейских товаров, потому что импортный товар выставляется в евро и из-за того, что была серьезная девальвация гривны, в национальной валюте мы видим более высокие цены", — пояснил экономист Устенко.
Блинов же вообще считает сложной задачей оценивать влияние отмены пошлин на стоимость импорта, поскольку большая часть товаров на Украину завозится контрабандным путем. "По разным оценкам, объем теневого импорта в Украину составляет 20-25%, эти товары поступают либо с очень заниженной таможенной стоимостью, либо вообще поступают, не проходя процедуры таможенной очистки", — рассказал эксперт.
Инвесторы выжидают
Главным эффектом, которого ждал Киев от ЗСТ, была возможность увеличить приток иностранных инвестиций благодаря улучшению условий торговли с Европой.
Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко считает, что с момента начала работы ЗСТ прошло еще слишком мало времени, чтобы оценивать ситуацию с инвестициями. Она уверена, что соглашение является только инструментом для роста инвестиций, а то, насколько успешно он будет использован, зависит от украинской власти и ее способности улучшить бизнес-климат.
"На сегодняшний момент мы можем смотреть на год после официальной реализации этого соглашения и можем сказать, что скорость (изменений – ред.) могла быть выше. Но, конечно, что-то уже делается для того, чтобы улучшать бизнес-климат. Есть позитивная динамика относительно прихода инвестиций, но тем не менее нет стремительного движения вперед, потому что бизнес не видит эффективной борьбы с коррупцией, не видит существенных изменений к лучшему в судебной власти и не очень много сделано в вопросе бюрократического регулирования. Но мы идем по этому пути", — отметила Деревянко.
Однако, по ее словам, бизнес за прошедший год заметил существенную финансовую стабилизацию в стране, что является одним из важных факторов для роста инвестиций.