МИД Ирака: за группировкой ИГ стоят правительства иностранных государств

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. За террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ираке стоят правительства иностранных государства, снабдивших их современными видами вооружения, заявил в интервью РИА Новости иракский министр иностранных дел Ибрагим аль-Джаафари.

По его словам, блокированная иракскими военными в Мосуле группировка террористов располагает огромными запасами современного оружия и боеприпасов.

"ИГ обладает возможностями государств. Они воюют при огромной финансовой поддержке. Это не обычная поддержка, это поддержка правительств. За ними стоят правительства и их бюджеты. Иракская армия учитывает все это и старается истощить мощь противника", — сказал министр.

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