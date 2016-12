Израильский министр назвал предстоящую речь Керри "жалкой"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Предстоящая речь госсекретаря Джона Керри в Конгрессе о ближневосточном урегулировании будет "жалкой", заявил министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан.

Накануне представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что в среду Керри выступит с несколькими замечаниями о ситуации на Ближнем Востоке и шагах по урегулированию палестино-израильского конфликта, пишет The Jerusalem Post.

"Это жалко – представлять [мирный] план в последнюю минуту, когда он (Керри – ред.) не сумел ничего изменить за все время пребывания на этом посту", — цитирует издание Гилада Эрдана.

["It's pathetic to present a [peace] plan at the last minute when he hasn't managed in changing anything for his entire time in office"].

Как считает министр, Керри своей речью только ухудшит ситуацию. Вероятнее всего, после слов главы Госдепа палестинцы в ближайшие годы не согласятся ни на какие переговоры с Израилем, а перспектива достижения мира станет еще более далекой.

По словам Эрдана, "печально, что администрация Обамы, которая годами совершала ошибки на Ближнем Востоке", продолжает делать все для того, чтобы хаос продолжался.

На прошлой неделе 14 членов Совбеза ООН, включая Россию, проголосовали за антипоселенческую резолюцию. США от голосования воздержались, впервые за восемь лет президентства Барака Обамы не воспользовавшись в этой ситуации правом вето. Израиль счел Вашингтон закулисным вдохновителем инициативы и заявил, что тот "ударил его ножом в спину".