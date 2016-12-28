Военные освободили от террористов большую часть Мосула

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские военные освободили от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) большую часть Мосула и его окрестности, входящие в провинцию Найнава, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Это 40 районов из 56. Начинается работа по освобождению оставшихся 16 районов", — заявил глава внешнеполитического ведомства Ирака.

Аль-Джаафари также отметил, что боевики ИГ получают огромную финансовую поддержку. По его словам, группировка "обладает возможностями государств".

"За ними стоят правительства и их бюджеты. Иракская армия учитывает все это и старается истощить мощь противника", — подчеркнул министр.

Накануне аль-Джаафари заявил, что иракские власти могут "устранить" ИГ в ближайшие три месяца.

Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ, захвативших его в 2014 году, началась 17 октября. В штурме города участвуют сотрудники нескольких силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе с США.

С севера и востока город атакуют армия и антитеррористическое подразделение. С юга на иракскую "столицу" ИГ движутся отряды федеральной полиции Ирака. На шиитских ополченцев возложена задача очистить от боевиков стратегически важный город Талль-Афар.

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