На северо-востоке Ливана взорвался автобус

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Один человек погиб, еще один находится в критическом состоянии в результате взрыва автобуса на северо-востоке Ливана, передает национальное ливанское агентство NNA.

По данным NNA, жертвой взрыва стал заместитель главы муниципалитета Аль-Айн Халед Али Хури (Khaled Ali Houry). Пострадавшим оказался его брат, он был госпитализирован.

Инцидент произошел утром в среду в провинции Бекаа. Причина взрыва пока неизвестна, другие подробности не приводятся.

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