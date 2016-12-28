На северо-востоке Ливана взорвался автобус

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Один человек погиб, еще один находится в критическом состоянии в результате взрыва автобуса на северо-востоке Ливана, передает национальное ливанское агентство NNA.
По данным NNA, жертвой взрыва стал заместитель главы муниципалитета Аль-Айн Халед Али Хури (Khaled Ali Houry). Пострадавшим оказался его брат, он был госпитализирован.
Инцидент произошел утром в среду в провинции Бекаа. Причина взрыва пока неизвестна, другие подробности не приводятся.
استشهاد نائب رئيس بلدية العين — #بعلبك خالد حوري واصابة محمود حوري اصابة خطرة. #Lebanon pic.twitter.com/L5zuBFKhuN— Ahmad M. Yassine (@Lobnene_Blog) 28 декабря 2016 г.