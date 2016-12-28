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В мире

Китай выразил готовность к конструктивному диалогу с Ватиканом

09:1928.12.2016
(обновлено: 09:21 28.12.2016)
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Пекин. Архивное фото
© Fotolia/ SeanPavonePhoto

ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай готов вести с Ватиканом конструктивный диалог и надеется, что Ватикан будет придерживаться более гибкой и прагматичной позиции, заявил глава государственного управления по делам религий КНР Ван Цзоань.

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
© AP Photo/ Ng Han Guan, File
Китай стремится к улучшению отношений с Ватиканом
Как пишет газета China Daily, это заявление чиновник сделал во вторник во время общенационального заседания китайского католичества.

"Мы надеемся, что Ватикан предпримет практические шаги для создания благоприятных условий, чтобы улучшить отношения между двумя сторонами", — цитирует издание Ван Цзоаня.

По его словам, Китай готов вести переговоры с Ватиканом на основе "соответствующих принципов, чтобы сузить существующие разногласия и расширить общую почву".

Чиновник не уточнил, какие принципы имеются в виду, однако, как отмечает China Daily, министерство иностранных дел КНР подчеркивало, что Ватикан должен разорвать "дипломатические отношения" с Тайванем и признать, что остров является частью Китая. Кроме того, Ватикан должен воздержаться от вмешательства во внутренние дела Китая.

Площадь Святого Петра во время празднования Пасхи в Ватикане. Архивное фото
© AFP 2016/ Bouys Gabriel
Ватикан и Китай ведут переговоры о налаживании отношений
Главным препятствием для нормализации отношений между Пекином и Ватиканом является вопрос о процедуре назначения католических епископов в Китае. Пекин настаивает на том, чтобы Ассоциация китайских католиков – патриотов должна сама назначать китайских епископов – право, которое Святой престол отдает единолично папе Римскому.

В последнее время западные СМИ сообщали о том, что делегация Ватикана и представителей правительства Китая после проведения нескольких раундов переговоры разработали черновик соглашения относительно процедуры избрания и назначения епископов в Китае.

Дипломатические отношения между Китаем и Ватиканом были прерваны в 1951 году. В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования cо Святым престолом, насчитывает около шести миллионов человек. А подпольная, по данным западных СМИ, — около 12 миллионов последователей.

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