Китай выразил готовность к конструктивному диалогу с Ватиканом

ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай готов вести с Ватиканом конструктивный диалог и надеется, что Ватикан будет придерживаться более гибкой и прагматичной позиции, заявил глава государственного управления по делам религий КНР Ван Цзоань.

Как пишет газета China Daily , это заявление чиновник сделал во вторник во время общенационального заседания китайского католичества.

"Мы надеемся, что Ватикан предпримет практические шаги для создания благоприятных условий, чтобы улучшить отношения между двумя сторонами", — цитирует издание Ван Цзоаня.

По его словам, Китай готов вести переговоры с Ватиканом на основе "соответствующих принципов, чтобы сузить существующие разногласия и расширить общую почву".

Чиновник не уточнил, какие принципы имеются в виду, однако, как отмечает China Daily, министерство иностранных дел КНР подчеркивало, что Ватикан должен разорвать "дипломатические отношения" с Тайванем и признать, что остров является частью Китая. Кроме того, Ватикан должен воздержаться от вмешательства во внутренние дела Китая.

Главным препятствием для нормализации отношений между Пекином и Ватиканом является вопрос о процедуре назначения католических епископов в Китае. Пекин настаивает на том, чтобы Ассоциация китайских католиков – патриотов должна сама назначать китайских епископов – право, которое Святой престол отдает единолично папе Римскому.

В последнее время западные СМИ сообщали о том, что делегация Ватикана и представителей правительства Китая после проведения нескольких раундов переговоры разработали черновик соглашения относительно процедуры избрания и назначения епископов в Китае.

Дипломатические отношения между Китаем и Ватиканом были прерваны в 1951 году. В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования cо Святым престолом, насчитывает около шести миллионов человек. А подпольная, по данным западных СМИ, — около 12 миллионов последователей.