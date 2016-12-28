Чижов о Карлове: он проявил себя как глубокий специалист

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Убитый в Анкаре посол РФ в Турции Андрей Карлов был глубоким специалистом и знатоком своего дела, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

"Мы учились на разных факультетах, но в один год… Потом мы в один год пришли на работу в министерство иностранных дел… Мы говорили о визах, перспективах безвизового режима. Андрей был самым непосредственным образом вовлечен в переговоры с Евросоюзом. Тогда он проявил себя как глубокий специалист, знаток своего дела, а также как очень располагающий к себе человек", — сказал Чижов в интервью газете "Известия".

Кроме того, добавил Чижов, Карлов работал в Турции три с половиной года, но на это время выпали крутые виражи в отношениях России и Турции.

"Это ставило нашего посла в Анкаре в очень непростую ситуацию, требовало от него высокого профессионализма. Андрей блестяще с этим справился. Нам всем будет его не хватать. Он был одним из лучших не только в нашей возрастной категории, но и вообще в российской дипломатической службе. Мы будем его помнить всегда", — добавил Чижов.