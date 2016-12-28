Глава Сбербанка назвал Трампа "президентом изменений"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Грей назвал избранного президента США Дональда Трампа президентом изменений.

"Я всегда приветствую изменения — сегодня, как никогда, миру нужны изменения. Накопилось очень много диспропорций и в национальных экономиках, в том числе американской, и в мире. Трамп — это президент изменений. Люди и в США, и в Великобритании голосовали за изменения, надеюсь, они будут происходить", — заявил Греф в интервью газете "Ведомости".

Однако, отметил глава Сбербанка, проблемой будет отсутствие у Трампа политического опыта, но его солидный стаж в бизнесе должен быть достаточным, чтобы делать выверенные и правильные шаги.

"Пока никто не знает Трампа-президента. Многие знают Трампа-бизнесмена и Трампа-кандидата, но не президента. И я не берусь предсказывать, но у меня позитивные ожидания. Я встречался с Трампом, и впечатления от общения очень позитивные, знаю некоторых членов его команды. Проблемой будет отсутствие политического опыта, но у них есть солидный бизнес-опыт: это прагматичные люди, сумевшие победить в жесткой конкурентной борьбе. И у этих людей, и у системы достаточно ресурса, чтобы делать выверенные и правильные шаги", — сказал Греф.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.