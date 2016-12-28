Керри выступит с речью по Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Джон Керри в среду выступит с речью по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил во вторник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

"Госсекретарь выступит с речью по мирному урегулированию на Ближнем Востоке в среду в госдепартаменте", — сказал он.

По словам Тонера, Керри "представит всесторонний взгляд о том, как, с его токи зрения, может быть разрешен ближневосточный конфликт".

Также представитель госдепартамента уточнил, что в выступлении будет затронута и тема недавней резолюции Совета Безопасности ООН относительно строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

Совет Безопасности ООН на прошлой неделе принял резолюцию 2334, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Правительство Израиля объявило, что не будет выполнять резолюцию.