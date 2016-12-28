Freitag: Европа проигнорировала "дикости" украинского майдана

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Европейским странам не хватает смелости признать очевидное: после майдана Украина не стала демократическим государством, а радикалы и сторонники националистических движений как и прежде обладают серьезным политическим весом, пишет немецкое издание Freitag.

Автор статьи считает, что своей политикой в отношении Киева Европа поставила себя в неудобное положение. Брюссель по собственной воле взял на себя роль "абсолютно лояльного" партнера, и по этой причине ему приходится закрывать глаза на некоторые "особенности" украинского политического процесса, полагает автор.

Так, события на майдане Незалежности в 2013-14 гг. воспринимаются в странах ЕС исключительно как "демократическая революция", организованная против "коррумпированной олигархической власти". Однако журналист обращает внимание на то, что в Европе не принято говорить о "шовинистических, почти фашистских дикостях", сопровождавших эту революцию.

Больше всего автора беспокоит культ Степана Бандеры, который стал "настоящей иконой" для некоторых участников Майдана. Журналиста удивляет, как толерантная Европа проигнорировала процесс становления нового украинского "национального святого", повинного в массовых расправах над поляками и евреями на западе Украины.

При этом, по мнению журналиста, приверженность Европы демократическим идеалам не всегда очевидна. Так, по его мнению, страны ЕС забыли о том, что "Виктор Янукович стал президентом Украины в результате равных, свободных и справедливых выборов в 2011 году, корректность проведения которых была подтверждена наблюдателями из Евросоюза".

Кроме того, постоянно обращаясь к теме Крыма, еврочиновники раз за разом демонстрируют свою некомпетентность в вопросах истории. Автор статьи напоминает, что референдум 2014 года не был первым в истории Крыма. В 1994 году жители полуострова уже высказывались за выход из состава Украины, и тогда решение о сецессии было одобрено 78,1% голосов.

Журналист констатирует: нежелание "доверять и доверяться фактам" стало специфической чертой современной Европы. Мнимые "союзнические" отношения между Киевом и Брюсселем вынуждают Старый свет мириться с агрессивными выпадами Киева и пропускать мимо ушей неприемлемую риторику, раздающуюся из украинской столицы, резюмирует автор.