Черногория объявила двух россиян в международный розыск

БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Власти Черногории объявили двух граждан России и трех граждан Сербии в международный розыск по подозрению в участии в подготовке путча на прошедших парламентских выборах, подтвердила Спецпрокуратура республики во вторник.

В начале декабря местная газета Dnevne novine со ссылкой на собственный источник написала, что надзорное ведомство Черногории объявило в международный розыск по линии Интерпола граждан России Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также трех граждан Сербии по подозрению в организации попытки вооруженного государственного переворота на выборах 16 октября. Во вторник Спецпрокуратура официально подтвердила данную информацию.

"Специальная прокуратура сообщает общественности, что в связи с расследованием создания преступной организации и попытки терроризма в международный розыск объявлены два российских и три сербских гражданина. Документы находятся в базе данных Интерпола", — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с Широковым и Поповым документы в Интерпол, как ранее уточняли региональные СМИ, поданы в связи с тем же расследованием на сербов Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича. Ристич известен как один из лидеров ультрапатриотического сербского движения "Заветницы", отбыл срок за убийство и вышел в 2012 году на свободу, после чего он активно включился в политическую деятельность.

Ранее министерство юстиции Черногории, по данным национального издания Pobjeda, направило запрос правоохранительным органам России, чтобы те допросили Эдуарда Широкова и Владимира Попова, подозреваемых в организации попытки путча на прошедших парламентских выборах 16 октября в республике. Минюст России заявил 23 ноября, что не получал обращения из Черногории.

По версии следствия, Широков и Попов якобы заплатили сербскому националисту Александру Синджеличу 200 тысяч евро за то, чтобы он собрал группу во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем для насильственного захвата власти и нейтрализации премьера Черногории Мило Джукановича.

В Черногории 16 октября состоялись парламентские выборы. В день голосования местные власти объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча на парламентских выборах. По сведениям прокуратуры, группа планировала во время оглашения результатов выборов, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, затем занять помещения скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "лишить свободы премьер-министра Черногории". Лидером организации, как утверждается, был экс-начальник жандармерии Сербии Братислав "Бато" Дикич.

Спустя неделю после этих событий сербский премьер Александр Вучич выступил перед журналистами, сообщив, что сербские службы безопасности выявили и задержали ряд лиц, организовавших слежку за премьером Черногории, обнаружили неопровержимые доказательства, а также получили признательные показания подозреваемых. Он уточнил, что соответствующие сведения были переданы специальному прокурору и службам безопасности Черногории.