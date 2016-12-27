Минобороны Литвы: стране нужно выделять на безопасность больше 2% от ВВП

ВИЛЬНЮС, 27 дек — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во время онлайн-конференции, организованной во вторник порталом Delfi, заявил, что страна должна выделять на оборону больше, чем 2% от ВВП.

"Граница финансирования зависит от существующего уровня риска, но я думаю, что следующей целью для нас должны стать 2,2% или, может, 2,4% от ВВП", — сказал Кароблис на конференции.

Он отметил, что прежде всего следует эффективно использовать средства, выделенные на оборону в госбюджете на 2017 год.

"В первую очередь мы осуществим то, что предусматривается на 2017 год, используем наши расходы прозрачно и эффективно, а после будем рассматривать с партиями и правительством вопрос о дополнительных суммах, которые на самом деле нужны", — добавил министр.

В следующем году оборонный бюджет Литвы достигнет 1,8% от ВВП или 723 миллиона евро. По данным правительства, 2% от ВВП на оборону страна достигнет к 2018 году.