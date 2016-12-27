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В мире

The Guardian: 2017 год грозит Европе политическим "апокалипсисом"

21:2727.12.2016
(обновлено: 21:31 27.12.2016)
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Демонстрация против однополых браков в Париже, Франция
© AP Photo/ Michel Euler

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Европу в 2017 году может ждать политический "апокалипсис": крах властных элит, чреда терактов и новая волна миграции повергнут ЕС в кризис, который Брюссель вряд ли сможет преодолеть, считает обозреватель The Guardian Джон Хенли.

Демонстранцы жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах
© AP Photo/ Petros Karadjias
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Как полагает автор, "апокалиптический сценарий" для Европы будет выглядеть так: в начале года спецслужбы стран ЕС вновь допустят промашку, и в одной из столиц Старого света случится резонансный теракт. Первым, кто воспользуется растущим ощущением беспомощности перед лицом терроризма станет голландский правый политик Герт Вилдерс, чья партия с высокой вероятностью одержит победу на парламентских выборах в Нидерландах в марте будущего года. Хенли подчеркивает, что в контексте кризиса европейской безопасности жесткий курс Вилдерса в отношении вопросов миграции сыграет на руку голландскому политику и укрепит позиции его "Партии свободы".

Белый дом. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
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Далее обозреватель предупреждает об опасности, исходящей от Турции. Прекращение переговоров по безвизовому режиму, заморозка обсуждения членства страны в ЕС и жесткая критика Эрдогана со стороны еврочиновников могут спровоцировать кризис в отношениях между Брюсселем и Анкарой. Наиболее вероятным ответом турецкого лидера на дальнейшее "охлаждение" станет предоставление беженцам, размещенным на территории Турции, "коридора" в европейские страны. Автор убежден, что этот шаг может коренным образом изменить политический ландшафт Евросоюза. Три миллиона беженцев устремятся в "зажиточные" страны Европы в канун выборов во Франции и Италии, что безусловно усилит позиции противников ЕС.

Если это произойдет, то к власти во Франции, Италии и Германии придут евроскептики, пишет Хенли. При этом Марин Ле Пен уже заявила, что в случае победы на президентских выборах она инициирует референдум о выходе Франции из ЕС. Нидерланды, по мнению автора, также последуют ее примеру, а в Италии "Движение пяти звезд" скорее всего выступит за возвращение итальянской лиры.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2016/ John MacDougall
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"Будет очень нехорошо, если все это произойдет", — считает автор. Тем не менее он убежден, что Европе не удастся избежать потрясений. "Над Европой дуют ветра перемен, и странно, если мы не увидим новых жертв в лице представителей политических элит", — пишет обозреватель.

Хенли однако надеется, что "апокалиптический" сценарий не сбудется, а грядущий год будет спокойнее прошедшего как для Европы, так и для всего мира.

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