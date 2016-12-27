The Guardian: 2017 год грозит Европе политическим "апокалипсисом"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Европу в 2017 году может ждать политический "апокалипсис": крах властных элит, чреда терактов и новая волна миграции повергнут ЕС в кризис, который Брюссель вряд ли сможет преодолеть, считает обозреватель The Guardian Джон Хенли.
Как полагает автор, "апокалиптический сценарий" для Европы будет выглядеть так: в начале года спецслужбы стран ЕС вновь допустят промашку, и в одной из столиц Старого света случится резонансный теракт. Первым, кто воспользуется растущим ощущением беспомощности перед лицом терроризма станет голландский правый политик Герт Вилдерс, чья партия с высокой вероятностью одержит победу на парламентских выборах в Нидерландах в марте будущего года. Хенли подчеркивает, что в контексте кризиса европейской безопасности жесткий курс Вилдерса в отношении вопросов миграции сыграет на руку голландскому политику и укрепит позиции его "Партии свободы".
Если это произойдет, то к власти во Франции, Италии и Германии придут евроскептики, пишет Хенли. При этом Марин Ле Пен уже заявила, что в случае победы на президентских выборах она инициирует референдум о выходе Франции из ЕС. Нидерланды, по мнению автора, также последуют ее примеру, а в Италии "Движение пяти звезд" скорее всего выступит за возвращение итальянской лиры.
Хенли однако надеется, что "апокалиптический" сценарий не сбудется, а грядущий год будет спокойнее прошедшего как для Европы, так и для всего мира.