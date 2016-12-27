Сирийские активисты в Риме провели акцию в поддержку курса России

РИМ, 27 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Активисты "Европейского фронта за Сирию" и сирийской общины Италии провели во вторник акцию у здания российского посольства в Риме в поддержку курса РФ, направленного на скорейшее прекращение сирийского конфликта.

Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, участники акции передали письмо на имя посла России в Италии Сергея Разова с благодарностью от имени итальянских сирийцев за те действия, которые Москва предпринимает "в борьбе с терроризмом во всем мире и для защиты суверенитета многих государств, в первую очередь Сирийской Арабской Республики".

По словам активистов, своей акцией они хотели выразить солидарность с курсом РФ на международной арене, продемонстрировать свою поддержку России, поблагодарить ее за борьбу с международным терроризмом.

После передачи послания участники акции возложили цветы к стенам посольства и зажгли поминальные свечи, чтобы почтить память убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова и всех жертв авиакатастрофы над Черным морем.

"Эти люди сделали очень много для того, чтобы сирийский народ был свободным и независимым", — отметили пришедшие к посольству сирийцы.

"Европейский фронт за Сирию" — организация, которая выступает за восстановление этой страны, ее целостность и независимость, искоренение международного терроризма.