Лидер турок-киприотов рассказал о дате референдума по объединению острова

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что референдум по объединению острова может пройти летом 2017 года, если переговоры продолжатся по плану, передает агентство Франс Пресс.

"Если все пойдет хорошо, без происшествий, тогда референдум может войти в повестку дня летних месяцев", — заявил он, выступая перед журналистами в Никосии. По его словам, всего в ходе переговоров по кипрскому урегулированию сторонам предстоит решить около 100 вопросов, включая 8-10 наиболее чувствительных, касающихся собственности, безопасности и земли.

Новый раунд межкипрских переговоров пройдет в Швейцарии 9-11 января 2017 года, сообщает пресс-служба женевского отделения ООН. Президент Кипра Никос Анастасиадис и Акынджи проведут новую встречу в женевском отделении ООН. Первый раунд переговоров прошел в швейцарском городке Мон-Пелерин 7-11 ноября, 20-22 ноября состоялся второй раунд.

По итогам встречи ООН опубликовала заявление, согласно которому Анастасиадис и Акынджи, несмотря на все усилия, не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров. Обе стороны решили вернуться на Кипр и подумать о дальнейших действиях, сообщала ООН.

Как ожидается, по итогам межкипрских дискуссий 12 января состоится конференция по Кипру с участием представителей держав-гарантов и других заинтересованных сторон, которые будут приглашены в случае необходимости.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция.