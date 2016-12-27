Исламабад: Иран могут подключить к переговорам по ситуации в Афганистане

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Исламабад не исключает подключение Ирана к формату РФ-Пакистан-Китай по урегулированию в Афганистане, заявил во вторник первый замглавы МИД Пакистана Айзаз Ахмад Чодри.

Ранее во вторник он принял участие в трехсторонних консультациях РФ-КНР-Пакистан по афганскому урегулированию, которые прошли в Москве.

"Иран является соседом и Пакистана, и Ирана. Три миллиона афганских беженцев находятся на территории Ирана уже не одно десятилетие… Есть столкновения в приграничных регионах. Мы считаем, что у Ирана есть совершенно законные основания, чтобы играть свою роль и чтобы его слово было услышано в урегулировании конфликта. Сегодня (на терхсторонних консультациях в Москве — ред.) мы решили, что будем работать, сообща, и пригласим представителей Афганистана. Но также и представителей других стран, это может быть в том числе Иран. Иран может играть позитивную роль",- заявил Чодри в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".