Суды в Киргизии освобождают от наказания большинство обвиняемых в коррупции

БИШКЕК, 27 дек — РИА Новости. Суды в Киргизии освобождают от наказания большинство госчиновников, задержанных правоохранительными органами по подозрению в коррупции, свидетельствуют данные анализа карательной практики по уголовным делам, проведенном Генпрокуратурой (ГП) республики.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, во вторник в Бишкеке под председательством генпрокурора Индиры Джолдубаевой прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции.

"Анализ показал, что, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры по выявлению коррупционных преступлений и привлечению должностных лиц к уголовной ответственности, судебные органы избирают в основном виды наказания, не связанные с лишением свободы, а большая часть виновных лиц вообще освобождаются от наказаний", — сообщила пресс-служба.

По данным Генпрокуратуры, самым распространенным в Киргизии способом освобождения коррупционеров от наказания "является необоснованная судебная волокита, в результате которого истекают сроки давности и виновные лица остаются безнаказанными".

Кроме того, в ходе совещания в надзорном ведомстве сообщили, что нарушения земельного законодательства в Киргизии "приобретают системный характер".

"Повсеместно допускаются нарушения порядка предоставления земель, в том числе, по проведению конкурсов и аукционов по продаже земельных участков, а также в вопросах трансформации и целевом использовании земель. Органами прокуратуры за 2015 год и 9 месяцев 2016 года при осуществлении надзора выявлено 3,311 тысячи нарушений земельного законодательства. По совершенным преступлениям в сфере земельных правоотношений возбуждено 159 уголовных дел", — отметили в ведомстве. В госсобственность за этот период удалось возвратить более 390 гектаров земельных участков.

После госпереворота 2010 года власти Киргизии взяли решительный курс на борьбу с коррупцией, которая, по словам президента страны Алмазбека Атамбаева, ранее была в республике "способом государственного управления". В 2013 году при госкомитете нацбезопасности республики была создана антикоррупционная служба. В прошлом году по ее материалам следственными органами возбуждено свыше 300 уголовных дел.