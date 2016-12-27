Лукашевич назвал блокаду Донбасса итогом "внутриполитического бурления"

ВЕНА, 27 дек — РИА Новости. Решение бойцов украинских добровольческих батальонов о блокаде самопровозглашенных республик Донбасса стало результатом нестабильной внутренней политики на Украине, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Идея украинских радикалов по гумблокаде Донбасса – результат усиления внутриполитического бурления на Украине", — говорится в заявлении Лукашевича, текст которого размещен в микроблоге миссии в Twitter

Он призвал "политических спонсоров Киева" "срочно повлиять на украинские власти, чтобы не допустить блокады и ухудшения ситуации". В противном случае можно ожидать ухудшения ситуации в регионе, считает Лукашевич. "Попытка гумблокады Донбасса чревата эскалацией напряженности, новыми столкновениями на линии соприкосновения", — говорится в заявлении.

Лукашевич также отметил, что "сама идея блокады жителей Донбасса говорит о том, что радикалы не считают их своими согражданами", она противоречит сути минского комплекса мер по разрешению конфликта на Украине.

В понедельник бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы". Замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил при этом, что решение о блокаде не согласовано с украинскими властями и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей".