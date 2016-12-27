Лукашевич назвал блокаду Донбасса итогом "внутриполитического бурления"

ВЕНА, 27 дек — РИА Новости. Решение бойцов украинских добровольческих батальонов о блокаде самопровозглашенных республик Донбасса стало результатом нестабильной внутренней политики на Украине, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он призвал "политических спонсоров Киева" "срочно повлиять на украинские власти, чтобы не допустить блокады и ухудшения ситуации". В противном случае можно ожидать ухудшения ситуации в регионе, считает Лукашевич. "Попытка гумблокады Донбасса чревата эскалацией напряженности, новыми столкновениями на линии соприкосновения", — говорится в заявлении.
В понедельник бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы". Замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил при этом, что решение о блокаде не согласовано с украинскими властями и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей".