Лидер евреев Франции прокомментировал призыв Минобороны Израиля к эмиграции

ПАРИЖ, 27 дек — РИА Новости. Призыв министра обороны Израиля Авигдора Либермана к живущим во Франции евреям покинуть страну и вернуться на историческую родину неуместен и может лишь сыграть на руку антисемитам, заявил РИА Новости председатель Совета еврейских организаций Франции (Crif) Франсис Калифа.

"Я сожалею об этих заявлениях, поскольку они несдержанны и исторически неверны. Евреи живут во Франции более двух тысяч лет. В 1791 году они были признаны полноправными гражданами страны, это не вчера произошло", — сказал Калифа.

По словам главы Crif, "неуместное" заявление Либермана "может сыграть на руку антисемитам всех мастей", которые ведут кампанию дезинформации населения и пытаются поставить под вопрос принадлежность французских евреев к Республике.

Франция планирует в январе собрать делегации десятков стран и международных организаций на конференцию, призванную поспособствовать реанимации палестино-израильского мирного процесса. Израиль уже официально отказался от участия в форуме и призвал Париж отменить его проведение. Либерман в связи с этим прогнозирует ухудшение положения евреев во Франции и вновь призвал их к эмиграции.

Такие обращения уже не раз звучали из уст израильских политиков, включая Либермана и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но тогда поводом для них стала серия терактов в европейских столицах, где мишенями радикальных исламистов стали евреи и их общинные институты.