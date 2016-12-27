Лидер евреев Франции прокомментировал призыв Минобороны Израиля к эмиграции

ПАРИЖ, 27 дек — РИА Новости. Призыв министра обороны Израиля Авигдора Либермана к живущим во Франции евреям покинуть страну и вернуться на историческую родину неуместен и может лишь сыграть на руку антисемитам, заявил РИА Новости председатель Совета еврейских организаций Франции (Crif) Франсис Калифа.
"Я сожалею об этих заявлениях, поскольку они несдержанны и исторически неверны. Евреи живут во Франции более двух тысяч лет. В 1791 году они были признаны полноправными гражданами страны, это не вчера произошло", — сказал Калифа.
По словам главы Crif, "неуместное" заявление Либермана "может сыграть на руку антисемитам всех мастей", которые ведут кампанию дезинформации населения и пытаются поставить под вопрос принадлежность французских евреев к Республике.
Такие обращения уже не раз звучали из уст израильских политиков, включая Либермана и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но тогда поводом для них стала серия терактов в европейских столицах, где мишенями радикальных исламистов стали евреи и их общинные институты.