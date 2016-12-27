Украинский омбудсмен посетит Сущенко и Панова в российском СИЗО

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сможет посетить в российском СИЗО украинцев Романа Сущенко, задержанного в России по обвинению в шпионаже, и Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму, сообщила пресс-служба украинского омбудсмена по итогам ее встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Одним из положительных достижений по результатам совместного визита Валерия Лутковская считает договоренность о посещении Романа Сущенко и Евгения Панова в Москве", — говорится в сообщении по итогам встречи Москальковой и Лутковской.