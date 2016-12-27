Тимошенко сравнила украинцев с папуасами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина экспортирует только сырье, хотя могла бы зарабатывать намного больше на продаже готовой продукции, заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью телеканалу NewsOne.

"Мы, как папуасы, торгуем сырьем, понимаете? Зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей", — сказала она, добавив, что ситуация с продажей сельскохозяйственных земель в стране является недопустимой.

Экс-премьер отметила, что Киев получает от экспорта "несчастные 18 миллиардов долларов". По словам Тимошенко, нужно брать пример с Италии, которая торгует не сырьем, а товарами, такими как пицца, печенье, спагетти, и зарабатывает с одного гектара в десять раз больше, чем Украина.