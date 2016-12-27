Исламабад назвал плодотворными консультации по Афганистану в Москве

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Консультации России, Пакистана и Китая по ситуации в Афганистане носили позитивный характер с точки зрения достижения мира и стабильности в стране, заявил агентству Sputnik первый заместитель главы МИД Пакистана Айзаз Ахмад Чодри.

Третий раунд трехсторонних консультаций РФ, Китая и Пакистана по Афганистану прошли во вторник в Москве.

"У нас состоялось плодотворное обсуждение ситуации в Афганистане и усилий по достижению мира и стабильности в этой стране", — сообщил дипломат.

По его словам, стороны переговоров согласны с тем, что нормализация ситуации в Афганистане имеет важное значение для стабильности региона и всего мира.

Замглавы пакистанского МИД отметил, что урегулирование кризиса в Афганистане возможно лишь политическим путем, для чего необходимо способствовать проведению переговоров между правительством страны и представителями радикального движения "Талибан".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что участники трехсторонних консультаций договорились продолжить их в расширенном составе с привлечением Афганистана.