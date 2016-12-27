Единственный кандидат подал заявку на покупку верфи, где строили "Мистрали"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Единственный покупатель подал заявку на приобретение верфи STX France во французском Сен-Назере, где были построены вертолетоносцы "Мистраль", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на арбитражный суд в Сеуле.

"До истечения дэдлайна предложение сделал единственный покупатель", — сообщил представитель южнокорейского арбитража, рассматривающего дело о банкротстве судостроительной компании STX Offshore and Shipbuilding, которой принадлежит верфь.

Он отказался уточнить, кто именно пожелал приобрести верфь в Сен-Назере, отметив, что заявка будет рассмотрена местным отделением аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers.

Ранее сообщалось, что интерес к верфи проявляют итальянская Fincantieri SpA, голландская Damen Shipyards Grou и находящаяся под госконтролем французская DCNS.

Представитель STX заявил, что суд объявит свое решение 3 января. "Если предложенная цена будет слишком низкой, предложение отвергнут и будет объявлен новый тендер", — отметил он.

Компания STX приобрела две трети акций верфи в Сен-Назере в 2008 году, оставшаяся доля принадлежит правительству Франции, отмечает агентство.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

В начале августа 2015 года Москва и Париж приняли решение о прекращении действия договора на строительство и поставку "Мистралей".

В 2016 году власти Франции передали оба вертолетоносца в распоряжение ВМС Египта.