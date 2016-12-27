Крымский музейщик рассказал, как в него стреляли украинские радикалы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Учредитель частного Крымского исторического музея-заповедника Гуливер Альтин рассказал подробности нападения украинских радикалов, которые угрожали прострелить ему ноги.

Ранее член крымского правительства Заур Смирнов сообщил РИА Новости, что в середине декабря в Херсонской области Украины Альтина похитила группа боевиков, которые требовали перенести музей-заповедник на украинскую территорию. Незаконное задержание продлилось около трех часов.

"Действительно, музей столкнулся с угрозой, которую сложно себе представить… 17 декабря изменило мое представление о безопасности… Теперь мне знакомы все ощущения, которые испытывает человек, попавший в плен. Слава всевышнему, который дал мне силы выйти из ситуации с достоинством (на ряд условий не пошел, предпочел стрельбу по ногам (в итоге стреляли рядом)", — написал Альтин на своей странице в Facebook.

По словам Альтина, попытка убедить его "по-хорошему" не удалась, и боевики решили действовать "по-плохому", однако получить контроль над деятельностью музея-заповедника не смогли. "Но нам еще придется многое сделать, чтобы угроза была нейтрализована", — отметил музейщик.

Как пишет Альтин, у крымского музея-заповедника есть свое представительств во Франции. "Мне кажется, что будет правильно, если вопросы безопасности музея поднимать в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО — и к тому же правительство Франции знакомо с нашим музеем — безусловно, с участием представителей Украины и России", — добавил он.

Крымский исторический музей-заповедник, созданный Гуливером Альтиным, находится на территории историко-культурного комплекса "Девлет-Сарай" в Бахчисарае. В основу музейного собрания вошли фонды Крымского исторического музея "Ларишес".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>