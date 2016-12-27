Глав МИД Польши считает, что решение конфликта на Украине зависит от Киева

ВАРШАВА, 27 дек — РИА Новости. Разрешение конфликта на востоке Украины в настоящее время в большей степени зависит от Киева, необходимо расширение нормандского формата, считает глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"(Завершение конфликта – ред.) больше зависит, к сожалению, от украинского правительства. По нашему мнению, минские соглашения не будут выполнены, хотя кажется, что украинцы по-прежнему рассчитывают, что произойдет какое-то чудо. Чтобы это произошло, нужно расширить нормандский формат, потому что только европейские усилия, Франции или Германии, не в состоянии привести к изменениям в конфронтации с Россией", — заявил министр в интервью журналу wProst.

По словам Ващиковского, к переговорам необходимо подключить США, а также Польшу, которая является единственной страной, граничащей как с Украиной, так и с Россией. "Любая эскалация ситуации будет оказывать на нас влияние", — подчеркнул он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Для поддержки мирного процесса также были запущены переговоры в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.