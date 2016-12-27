Украинский депутат требует признать госизменой "самоустранение" Януковича

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Депутат украинского парламента от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил во вторник, что подаст иск в суд Киева с просьбой признать госизменой "самоустранение" Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 года.
"Я сначала даже не знал, как комментировать этот маразм, но решил ответить юридически. Сейчас мои помощники готовят иск в Печерский районный суд города Киева по признанию государственной изменой факта самоустранение гражданина Виктора Януковича с должности президента Украины", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.