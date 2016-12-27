Захарова об аморальной реакции Киева на горе в России: как-то дико это все

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Стремление официальных лиц Украины юродствовать по поводу российских трагедий не поддается никакому объяснению, заявила во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова осудила издевки со стороны украинских официальных лиц и общественных деятелей, заметив, что в этом вопросе они демонстрируют завидную солидарность.
Она считает, что украинские политики и общественники боятся, что "национализм и экстремизм, который составляет основу их власти", не простит им даже слов сочувствия в адрес России. Это опасная тенденция, отмечает Захарова.
Ранее украинские политики и активисты язвительно и жестоко реагировали на трагические для России события. Предпринимались попытки оправдания убийства посла России в Турции, проводились акции, где активисты шутили и глумились над массовыми отравлениями в Иркутске. После крушения самолета Ту-154 советник президента Украины Юрий Бирюков написал в соцсети, что жители Украины радуются катастрофе.