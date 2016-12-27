Захарова об аморальной реакции Киева на горе в России: как-то дико это все

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Стремление официальных лиц Украины юродствовать по поводу российских трагедий не поддается никакому объяснению, заявила во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова.

Представитель МИД отметила, что "мы видим и гражданскую позицию, и остроту юмора, и какие-то художественные таланты, просто как-то дико это все".

Захарова осудила издевки со стороны украинских официальных лиц и общественных деятелей, заметив, что в этом вопросе они демонстрируют завидную солидарность.

"Например, абсолютно аморальные комментарии некоторых киевских политических деятелей в связи с убийством в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Весь цивилизованный мир в подавляющем большинстве, за исключением экстремистов, террористов… все выражают соболезнования. Но при этом на Украине, которая провозглашает себя частью цивилизованного мира, не нашлось ни одного официального лица, кто бы осмелился публично хотя бы выразить элементарные соболезнования", — отметила дипломат.

Она считает, что украинские политики и общественники боятся, что "национализм и экстремизм, который составляет основу их власти", не простит им даже слов сочувствия в адрес России. Это опасная тенденция, отмечает Захарова.

Ранее украинские политики и активисты язвительно и жестоко реагировали на трагические для России события. Предпринимались попытки оправдания убийства посла России в Турции, проводились акции, где активисты шутили и глумились над массовыми отравлениями в Иркутске. После крушения самолета Ту-154 советник президента Украины Юрий Бирюков написал в соцсети, что жители Украины радуются катастрофе.