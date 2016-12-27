На Филиппинах в декабре конфисковали наркотики на рекордную сумму $120 млн

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Филиппинские власти в ходе декабрьских рейдов по борьбе с наркоторговлей конфисковали несколько партий метамфетамина рекордной стоимости, заявил министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре.

По данным агентства Рейтер , общая стоимость изъятых в декабре наркотиков составляет 120 миллионов долларов. Последний из серии рейдов был проведен в понедельник в городе Сан-Хуан к востоку от столицы Манила.

"Это не только самая крупная конфискация за год, но и самая крупная за всю историю", — цитирует Агирре агентство. О том, сколько точно было конфисковано наркотиков, не сообщается.

Ранее стало известно, что в пятницу филиппинские власти конфисковали метамфетамин на сумму 67 миллионов долларов и задержали шесть человек.

Избранный в мае президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.