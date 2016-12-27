Баку выступает за выработку конкретных мер по урегулированию в Карабахе

БАКУ, 27 дек – РИА Новости, Вугар Гасанов. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил во вторник, что достигнутые на встречах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности по Карабаху должны быть превращены в конкретные меры.

Ранее в Вене состоялась первая с начала обострения ситуации в Карабахе встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии глав МИД стран-сопредседателей Минской группы (США, РФ и Франции). В переговорах принимали участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта послы Джеймс Уорлик, Игорь Попов и Пьер Андрие. В Санкт-Петербурге 20 июня состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Алиева и Саргсяна. По ее итогам стороны выступили с совместным заявлением, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств неоднократно выступали с заявлениями о неприемлемости и неустойчивости статус-кво. Азербайджан является наиболее заинтересованной стороной в изменении нынешнего статус-кво. В этом контексте мы считаем проведенные в Вене и Санкт-Петербурге субстантивные обсуждения высокого уровня позитивными шагами, предпринятыми в правильном направлении. Мы должны использовать эту возможность и без промедления превратить достигнутые на этих встречах договоренности в конкретные меры", — цитирует слова Мамедъярова агентство "Азертадж".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.